Real Madrid will mit Superstar verlängern

Seit 2009 trägt Karim Benzema das Trikot von Real Madrid. Kaum vorstellbar, dass er den Verein verlässt, auch wenn es immer wieder Wechselgerüchte um den Franzosen gibt. Für die Königlichen hat er weiterhin einen hohen Stellenwert. Der 33-Jährige schoss in 36 Pflichtspielen in dieser Saison bereits 25 Tore.

Wie die Marca berichtet, will der Verein Benzemas Vertrag nun verlängern. Ein Angebot soll angeblich bereits vorliegen. Die Unterschrift solle noch vor Beendigung dieser Spielzeit erfolgen. Es wäre eine Verlängerung um ein Jahr bis 2023. So würde Benzema nicht in das letzte Vertragsjahr gehen, wie es zuvor bei Sergio Ramos, Lucas Vazquez und Luka Modric der Fall war.

Unglücklich wäre das wohl für Olympique Lyon. Dort wurde Benzema ausgebildet und der Verein will ihn nach Informationen des Blattes zurückholen. Somit könnte er seine Karriere in der Heimat beenden.

