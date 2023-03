Real Madrid wohl an Chelsea-Duo dran

via

via Sky Sport Austria

Der FC Chelsea muss im Sommer Spieler verkaufen, um wirtschaftlichen Sanktionen zu entgehen. Wie die spanische Zeitung „AS“ berichtet, soll Real Madrid sich nun aufgrund der finanziellen Situation der Blues gute Chancen auf die Verpflichtung eines Duos ausrechnen.

Denn Real will im kommenden Sommer-Transferfenster Verstärkung für die rechte Außenverteidiger-Position suchen. Als Wunschkandidat gilt schon seit längerer Zeit Reece James von Chelsea. Eine Verpflichtung könnte trotz der Umstände schwer für die Königlichen werden. James besitzt in London einen Vertrag bis 2028 und gilt als wichtiger Baustein für die Zukunft der „Blues“. Der Transfer dürfte also sehr teuer für Real werden. Mögliche Alternativen wären laut dem Bericht Joao Cancelo (Manchester City/an Bayern ausgeliehen), Juan Foyth (Villarreal) und Davide Calabria (Milan).

Der zweite Chelsea-Star auf der Liste der Königlichen ist Kai Havertz. Real war schon an dem deutschen Nationalspieler interessiert, als dieser noch bei Bayer Leverkusen unter Vertrag stand. Im Sommer 2020 entschied sich der Angreifer allerdings für einen Wechsel in die Premier League. Bei Havertz wäre ein Chelsea-Abgang deutlich wahrscheinlicher als jener von James, der Offensivspieler ist bei den Londonern nicht immer unumstritten. Außerdem könnte auch ein Havertz-Transfer ordentlich Geld in die Kassen der „Blues“ spülen, der Marktwert des 23-Jährigen liegt laut „Transfermarkt“ bei etwa 60 Millionen Euro.

Die beiden Teams treffen am 12. April im Viertelfinale der UEFA Champions League aufeinander (ab 20:00 live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass!) Die Real-Verantwortlichen könnten die Gelegenheit gleich nutzen, um das Duo zu beobachten und erste Gespräche zu führen.

(Red.) / Bild: Imago