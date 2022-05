Real-Meisterfeier: Alaba feiert wieder mit Klappstuhl

via

via Sky Sport Austria

David Alaba hat mit Real Madrid durch den 4:0-Sieg gegen Espanyol Barcelona den spanischen Meistertitel fixiert. Damit ist er der erste Österreicher, der diesen Titel holen konnte. Ein Markenzeichen hat sich Alaba in der spanischen Hauptstadt ebenfalls aufgebaut: Den Jubel mit einem Klappstuhl.

Auch bei der Titelparty der Königlichen nach dem Heimsieg über Espanyol stämmte der ÖFB-Teamspieler wieder einen Klappsessel in die Luft. Erstmals tat der 29-Jährige das im März in der Champions-League gegen Paris St. Germain, als die Königlichen einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg umwandelten und damit den Aufstieg fixierten.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Für Alaba selbst war es der zehnte nationale Meistertitel in Folge, jedoch sein erster mit den Königlichen. Für Real ist es bereits der 35. Meistertitel in der Vereinsgeschichte.

Bild: Imago