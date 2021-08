Real oder PSG? Mbappe teilt Mitspielern wohl Entscheidung mit

via

via Sky Sport Austria

Obwohl Kylian Mbappe PSG am liebsten in Richtung Real Madrid verlassen würde, scheint ein Wechsel in diesem Sommer nicht mehr zu Stande zu kommen. Der Angreifer soll sich damit abgefunden haben, noch ein weiteres Jahr bei Paris Saint-Germain zu bleiben.

Laut dem spanischen Radiosender Cadena SER habe Mbappe seinen Teammitgliedern in der Kabine mitgeteilt, dass er den Klub vorerst nicht verlassen wird. Im kommenden Jahr läuft der Vertrag des 22-Jährigen aus. Dann kann der Franzose frei über seine Zukunft entscheiden und ablösefrei zu seinem Wunschverein Real wechseln.

Bild: Imago