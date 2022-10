Wieder ohne Benzema: Real fehlen drei Stars gegen Leipzig

via

via Sky Sport Austria

Titelverteidiger Real Madrid muss in der Champions League am Dienstag bei RB Leipzig (21.00 Uhr/live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) erneut auf Ballon-d’Or-Gewinner Karim Benzema verzichten. Während der angeschlagene französische Topstürmer steht ebenso wie Fede Valverde nicht im 23-köpfigen Kader von Trainer Carlo Ancelotti, gab der spanische Spitzenklub den kurzfristigen Ausfall von Modric am Montag bekannt.



Der Kroate sei zwar im Aufgebot genannt worden, werde aber nicht mit nach Leipzig reisen, teilte der Verein mit. Einen Grund nannten die Königlichen nicht.

Benzema hatte bereits im Ligaspiel am Samstag gegen den FC Sevilla (3:1) gefehlt, kurz zuvor war laut Verein eine „Muskelermüdung im Quadrizeps des linken Beins“ festgestellt worden. Valverde hatte während der Partie einen Schlag auf das Bein abbekommen, anschließend hatte Ancelotti einen Einsatz gegen Leipzig bereits infrage gestellt. Insgesamt fehlen sogar fünf Spieler in Real Madrids Kader für das Auswärtsspiel in Leipzig: Mariano Díaz ist weiter angeschlagen, für Dani Ceballos reicht es nach seiner Oberschenkelverletzung noch nicht.

Benzema hatte Ancelotti bereits im September im Hinspiel gegen Leipzig (2:0) aufgrund einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung gestanden.

(SID) / Bild: Imago