Real plant Doppelschlag! Wirtz & Alonso im Fokus

Real Madrid macht langsam ernst! Die Königlichen wollen Florian Wirtz und Xabi Alonso nach Madrid lotsen.

Bayer Leverkusen kämpft um das Duo, kann die Lage aber auch gut einschätzen. Florian Wirtz ist eine der heißesten Aktien in ganz Europa!

Nicht ohne Grund stehen die Top-Klubs beim Edeltechniker von Bayer 04 Leverkusen Schlange. Real Madrid mischt nach Sky-Infos inzwischen voll mit im Wirtz-Poker. Gespräche fanden schon statt. Manchester City, das ebenfalls großes Interesse am DFB-Star hat, ist darüber informiert, dass Real im Werben um den deutschen Nationalspieler jetzt Vollgas gibt.

Auch der FC Bayern hat den 21-Jährigen unlängst zu seinem obersten Transferziel für den kommenden Sommer deklariert. Nach Sky-Informationen hat es bereits erste Gespräche zwischen dem FCB-Sportvorstand Max Eberl und der Wirtz-Seite gegeben.

Wechsel zum FC Bayern soll verhindert werden

Das klare Ziel von Bayer, sollte es soweit kommen, ist allerdings ein Verkauf ins Ausland. Ein Wechsel nach München soll nach Sky-Informationen verhindert werden. Das Wunschszenario der Werkself wäre, wenn Wirtz seinen aktuell bis 2027 datierten Vertrag noch einmal verlängern würde.

Auch wenn die Bayer-Bosse Fernando Carro und Simon Rolfes um Wirtz kämpfen, erscheint ein Verkauf im kommenden Sommer derzeit aber wahrscheinlicher. In diesem Fall will der deutsche Double-Sieger sein Juwel zum Rekordverkauf machen. Das Ziel: 90 bis 100 Millionen Euro plus X. Das X könnten Bonuszahlungen oder auch Spieler sein, die in einen möglichen Deal integriert werden.

Immer realistischer wird damit auch das Szenario, dass Wirtz und Xabi Alonso in absehbarer Zeit beide bei Real unter Vertrag stehen. Viele Insider sind sich sicher, dass Alonso im Sommer 2025 als Nachfolger von Carlo Ancelotti zu den Madrilenen wechseln wird, für die er bereits zwischen 2009 und 2014 als Spieler aktiv war.

Bayer bereitet sich auf Alonso-Abgang vor

Auch Bayer bereitet sich auf einen Abgang von Alonso vor. In diesem Sommer hat die Werkself ihren Double-Trainer noch halten können – für die kommende Saison stehen die Zeichen allerdings auf Abschied.

Alonsos Vertrag ist zwar noch bis 2026 gültig, allerdings suchen die Verantwortlichen schon jetzt nach einem Nachfolger für den Erfolgstrainer. Beim Werksklub gehen im Verein nicht wenige Leute davon aus, dass der Baske nach drei Jahren gehen wird. Bayer hat es bereits als Triumph empfunden, Alonso trotz aller Begehrlichkeiten für diese Spielzeit gehalten zu haben.

Leverkusen will allerdings auf ein Abgangsszenario vorbereitet sein und sondiert längst den Markt: Wie Sky in Transfer Update – die Show exklusiv enthüllt hatte, sind unter anderem VfB-Coach Sebastian Hoeneß (Vertrag bis 2027) und DFB-Co-Trainer Sandro Wagner (Vertrag bis Ende WM 2026) Nachfolge-Kandidaten. Vor allem Hoeneß genießt nach Sky Informationen sehr hohes Ansehen bei den Bayer-Bossen.

(Florian Plettenberg & Fabian Schreiner – skysport.de)

Bild: Imago