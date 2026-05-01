Real-Rückkehr? Mourinho reagiert auf Gerüchte

Starcoach Jose Mourinho hat Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zum spanischen Rekordmeisters ausgebremst.

„Niemand von Real Madrid hat mit mir gesprochen. Das kann ich garantieren“, sagte der 63-Jährige gegenüber Reportern.

Zuvor hatte The Athletic berichtet, Mourinho könnte bei den Königlichen überraschend die Nachfolge von Alvaro Arbeloa antreten, der wohl vor dem Aus steht.

Demnach sollte der Portugiese, der aktuell Benfica Lissabon trainiert, die Wunschlösung von Klubpräsident Florentino Perez sein. „Ich bin seit so vielen Jahren im Fußball und an solche Dinge gewöhnt. Aber es gibt nichts von Real Madrid“, sagte Mourinho nun. Sowieso habe er „noch ein Jahr Vertrag bei Benfica“.

Mourinho bereits von 2010 bis 2013 bei Real

Die Rückkehr von „The Special One“ nach Madrid wäre spektakulär wie unerwartet. Er hatte Real von 2010 bis 2013 in 178 Spielen betreut und in dieser Zeit einmal die Meisterschaft sowie den spanischen Pokal gewonnen. Im September letzten Jahres war Mourinho zu Benfica zurückgekehrt, wo er im Jahr 2000 seine erste Station als Cheftrainer absolviert hatte. Sein Vertrag soll eine Ausstiegsklausel über rund drei Millionen Euro beinhalten.

(SID/skysport.de) / Bild: Imago