Real sinnt im Madrid-Derby gegen Atletico auf Revanche

Für Real Madrid steht das Liga-Stadtderby am Sonntag gegen Atletico im Zeichen der Revanche. Der spanische Fußball-Rekordchampion kassierte im vergangenen September gegen den Lokalrivalen eine empfindliche 2:5-Auswärtsniederlage, diesmal soll Atletico vor eigenem Publikum in die Schranken gewiesen werden. Einen Ausrutscher sollten die „Königlichen“ vermeiden, schließlich liegt der FC Barcelona vor seinem Heimspiel gegen Rayo Vallecano vier Punkte voran.

Für Atletico bedeutet das Derby den Auftakt zu richtungsweisenden Wochen. Bereits am kommenden Samstag treffen die „Rojiblancos“ daheim auf Barca, ehe es am 8. und 14. April im Champions-League-Viertelfinale wieder gegen die Katalanen geht. Zudem steht für den 13 Punkte hinter Barcelona liegenden Dritten am 18. April das Finale der Copa del Rey gegen Real Sociedad auf dem Programm.

Laut Papierform warten auf Real, abgesehen von den Champions-League-Partien gegen den FC Bayern, die einfacheren Aufgaben. Zudem lichtet sich beim Tabellenzweiten das Lazarett – Kylian Mbappe wurde beim Auswärtssieg am Dienstag gegen Manchester City bereits eingesetzt, David Alaba saß auf der Bank, und andere Profis wie Jude Bellingham und Eder Militao stehen unmittelbar vor der Rückkehr. Dafür aber schmerzt der wochenlange Ausfall von Stargoalie Thibaut Courtois.

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