Real springt mit Kantersieg gegen Monaco vorerst auf Rang zwei

Real Madrid hat sich mit einem Kantersieg den Frust der vergangenen Wochen von der Seele geschossen – und sich vorerst auf Rang zwei in der UEFA Champions League geschoben.

Die Königlichen besiegten AS Monaco mit 6:1 (2:0). Die sicheren drei Punkte fuhr Real nicht zuletzt dank Kylian Mbappe ein. Der Franzose, der in Monaco seine Profikarriere begonnen hatte, sorgte mit einem perfekten Abschluss (5.) und nach einer herrlichen Kombination (26.) für eine 2:0-Führung.

Alaba nicht für Real im Einsatz

Der 18-jährige Argentinier Franco Mastantuono (51.), ein Eigentor von Thilo Kehrer (55.) und Vinicius Junior (63.) legten nach der Pause nach, ehe Jordan Teze der Ehrentreffer (72.) gelang. Jude Bellingham (80.) machte das halbe Dutzend der Spanier voll. Der neue Real-Trainer Alvaro Arbeloa verzichtete bei seinem Champions-League-Debüt auf ÖFB-Teamkapitän David Alaba, der nur auf der Ersatzbank Platz fand.

Alle Tore im VIDEO:

1:0 Kylian Mbappé (5.)

2:0 Kylian Mbappé (26.)

3:0 Franco Mastantuono (51.)

4:0 Thilo Kehrer (55./Eigentor)

5:0 Vinicius Jr. (63.)

5:1 Jordan Teze (72.)

6:1 Jude Bellingham (80.)

(Red./APA) / Beitragsbild: Imago