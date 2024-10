Real verlängert mit verletzten Carvajal

Vertragsverlängerung trotz Kreuzbandverletzung: Dani Carvajal verlängert bei Real Madrid.

Real Madrid hat seinen Sieg im Spitzenspiel von La Liga gegen den FC Villarreal (2:0) am Samstagabend teuer erkauft. Rechtsverteidiger Dani Carvajal erlitt einen Kreuzbandriss im rechten Knie und fällt lange aus. Am Sonntag gaben die Madrilenen dann die Vertragsverlängerung mit dem ehemaligen Leverkusener bis 2026 bekannt. In der offiziellen Pressemitteilung feiert der Verein seine „Legende“.

(skysport.de) / Bild: Imago