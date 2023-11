Real verlängert Vertrag mit nächstem Offensiv-Star

Real Madrid bindet einen Offensiv-Star bis 2028.

In einer offiziellen Vereinsmitteilung heißt es: „Real Madrid und Rodrygo haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2028 geeinigt. Rodrygo kam 2019 im Alter von nur 18 Jahren zu Real Madrid. Am 14. September gab er sein Debüt für Real Madrid Castilla und am 25. September erzielte er bei seinem offiziellen Debüt für Real Madrid sein erstes Tor.

In seinen fünf Spielzeiten im Trikot der ersten Mannschaft kam er auf 179 Einsätze, erzielte 39 Tore und gewann acht Titel: einmal die Champions League, einmal die Klub-Weltmeisterschaft, ein europäischen Superpokal, zweimal den La Liga-Titel, ein Copa del Rey und zwei spanische Superpokale.

VIDEO: Rodrygo leitet Reals CL-Sieg in Braga ein

Im Alter von 22 Jahren war Rodrygo maßgeblich an vielen Titeln beteiligt, die Real Madrid in den letzten Spielzeiten gewonnen hat. Auf dem Weg zum 14. Europapokal der Landesmeister schoss Rodrygo mehrere Tore, die es Real Madrid ermöglichten, die Playoffs zu überstehen, die nun Teil unserer Geschichte sind. Beim letzten Titel der Mannschaft, der Copa del Rey 2023 in Sevilla, schoss er beide Tore beim 2:1-Sieg und war der MVP des Finales.“

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.