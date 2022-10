Real verschläft Anfangsphase – Alaba: „So können wir nicht auftreten“

David Alaba äußert sich nach der 2:3-Niederlage von Real Madrid gegen RB Leipzig im Sky-Interview zur Partie. Insbesondere die Anfangsphase mit zwei Gegentoren in den ersten 18 Minuten verschlief Real – Alaba befand sich da noch auf der Bank und wurde geschont.

„Wir wissen, dass wir so in Leipzig nicht auftreten können in den ersten Minuten. Das haben realtiv schnell gemerkt“, so Alaba, der nach 69 Minuten in die Partie kam. Von der Intensität der Leipziger zeigte sich der ÖFB-Teamspieler „nicht überrascht, weil ich Leipzig sehr gut kenne“, sagte Alaba weiter.