Real will Bellingham: Bahnt sich ein Mega-Tausch an?

Real Madrid mischt im Rennen um BVB-Shootingstar Jude Bellingham weiter aktiv mit und befasst sich intern mit einem spektakulären Zwei-Stufen-Plan, um den englischen Nationalspieler in die spanische Hauptstadt locken zu können. Wird Borussia Dortmund dabei zum großen Profiteur?

„Wenn man Jude Bellingham bekommen möchte, braucht man kreative Ideen und die hat Real Madrid scheinbar“, sagte Sky Reporter und Transfer Experte Marc Behrenbeck bei Transfer Update – die Show. Die Königlichen arbeiten nach Sky Informationen an Lösungen, um die Konkurrenz auszustechen und den 19-Jährigen in die spanische La Liga locken zu können.

Zwei-Stufen-Plan für den Bellingham-Coup?

Intern werde ein Zwei-Stufen-Plan in Erwägung gezogen: „Man will Bellingham billiger machen und dem BVB gleichzeitig eine Toplösung bieten“, erläutert Behrenbeck. Aus diesem Grund wird neben einer Ablösesumme von 100 Millionen Euro ein Tauschgeschäft mit Real-Youngster Eduardo Camavinga in Erwägung gezogen. Spanische Medien haben zuerst über dieses Gedankenspiel berichtet. „Wir haben nachrecherchiert und können bestätigen, dass es diese Idee zumindest gab. Wir können aber nicht sagen, ob der BVB schon Kenntnis von dieser Idee hat“, ergänzte der Sky Reporter.

Ebenfalls unklar ist, ob sich Camavinga einen Wechsel vorstellen könnte. Der 20-Jährige ist mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden. Zuletzt kam er überwiegend von der Bank und musste sich zumeist hinter den Routiniers Luka Modric und Toni Kroos sowie Aurelien Tchouameni anstellen. Insgesamt absolvierte Camavinga in der spanischen La Liga lediglich 42 Prozent aller möglichen Spielminuten. Über die volle Distanz durfte er nur zweimal ran.

Dennoch fühlt sich Camavinga in der spanischen Metropole grundsätzlich wohl. Für Trainer Carlo Ancelotti ist der Status des sechsmaligen französischen Nationalspielers ohnehin „unantastbar“, ein Winterwechsel ist nach Sky Informationen ausgeschlossen.

Arsenal-Anfrage abgelehnt

Auch von außen gab es bereits Anfragen: Premier-League-Spitzenreiter Arsenal hatte zwar angeklopft, ein Transfer kam für Camavinga allerdings nicht in Frage. „Er ist noch sehr jung, kann unterschiedliche Positionen spielen und ist die pure Dynamik. So einen darf man nicht abgeben und Real will ihn natürlich auch halten“, schätzte der Real-Madrid-Experte Nils Kern von Real Total ein und ergänzte: „Wenn er aber erstens keinen langfristigen Stammplatz sieht und zweitens ein entsprechendes Angebot kommt – ähnlich wie bei Kovacic damals – dann wäre Real Madrid einem Transfergewinn nicht ganz abgeneigt.“

Davon sei man aktuell aber noch weit entfernt. Camavingas Vertrag ist noch bis 2027 gültig.

