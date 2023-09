Real will Erfolgslauf im Madrider Derby fortsetzen

Im ersten Derbi madrileño der Saison will Real Madrid seine Tabellenführung verteidigen. Die Königlichen gastieren zum Abschluss der 6. Runde in der spanischen Fußball-Meisterschaft am Sonntag (21.00) beim Erzrivalen Atletico und könnten diesen bereits abhängen. Während Real und David Alaba mit sechs Siegen in sechs Pflichtspielen perfekt in die Saison gestartet sind, mühte sich „Atleti“. Die Form schlug sich zuletzt auch in Last-Minute-Toren in der Champions League nieder.

Spiegelverkehrte Welten taten sich für beide Clubs in der Königsklasse auf. Jude Bellingham erlöste Real mit dem 1:0 in der 94. Minute gegen Union Berlin, während Atletico am Tag davor der Einstand nach Maß um Sekunden misslang. Dem mitaufgerückten Lazio-Goalie Ivan Provedel glückte per Kopf ein seltenes Tor (95.), die Partie endete 1:1.

In der Liga unterlag Atletico zuletzt Valencia überraschend klar mit 0:3. Der seit 2011 amtierende Trainer Diego Simeone sah das „schwächste Spiel seit ich bei Atletico Madrid bin“, ausradiert war damit das Hochgefühl des 7:0-Sieges gegen Rayo Vallecano. Simeone war schon damals auf die Bremse getreten. „Ich werde mich nicht nach einem einzigen Spiel ändern, weil ich weiß, dass der FC Barcelona und Real Madrid besser sind als wir“, sagte der Argentinier. Man wolle aber „da sein, wenn die beiden versagen“.

Aktuell hat Atletico bei einem Spiel weniger schon acht Punkte Rückstand auf Real und sechs auf Barcelona. Die Katalanen haben nach dem 5:0 gegen Royal Antwerpen am Samstag gegen Celta Vigo den nächsten Heimsieg eingeplant. Real ist aktuell die erfolgreichste Mannschaft Europas, hat als einziges Team in den Topligen noch keinen Punkt abgegeben. Allerdings waren die „Blancos“ auch im Vorjahr mit neun Pflichtspielsiegen gestartet, Meister wurde letztlich Barcelona.

Die jüngsten drei Derbys in La Liga endeten mit einem Remis, einem Real- und einem Atletico-Sieg. Alaba hat von fünf möglichen Derbys drei verletzungsbedingt verpasst. Jene zwei mit seiner Beteiligung hat der ÖFB-Teamkapitän aber gewonnen (2:0, 2:1).

(APA)/Bild: GEPA