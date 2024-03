Real zittert sich gegen Leipzig ins Viertelfinale

Real Madrid hat mit viel Mühe das Viertelfinale der Champions League erreicht. Nach dem 1:0-Hinspielerfolg in Leipzig trennten sich die Königlichen im Rückspiel mit 1:1 von den Sachsen und zogen mit einem Gesamtscore von 2:1 unter die besten Acht Teams ein.

Leipzig vergab in der ersten Hälfte eine Reihe von guten Chancen, Vinicius Jr. brachte Real in der 65. Minute in Führung, Willi Orban brachte Leipzig nur drei Minuten später zurück ins Spiel (68.). Das Team um die ÖFB-Teamspieler Schlager, Baumgartner und Seiwald rannte an, verpasste aber ein weiteres Tor, das zur Verlängerung gereicht hätte.

Nach der unglücklichen Niederlage im Hinspiel inklusive Schiedsrichter-Pech und Tor-Klau hatte Rose im Bernabeu einen mutigen Auftritt und „kein Hintenreinstellen“ angekündigt – und seine Mannschaft folgte ihm. Die Leipziger versteckten sich zu Beginn keinesfalls, schalteten bei Ballgewinnen immer wieder schnell um.

Openda vergibt mehrfach

Lois Openda hatte die ersten Leipziger Chancen, der Torjäger verzog einen Abschluss aus guter Position erst kläglich (12.), wenig später knapp (15.). Vor allem Spielmacher Dani Olmo verteilte den Ball im Leipziger Offensivspiel gut, Real wirkte in der Anfangsphase defensiv nicht sattelfest.

Die Königlichen bekamen in der Folge etwas mehr Ruhe in ihre Aktionen, Kroos lenkte das Spiel der Madrilenen gewohnt souverän. Großchancen für die Gastgeber blieben zunächst aber aus, RB stand kompakt und lauerte auf Konter. Das Spiel verflachte merklich, Real riskierte wenig und verschleppte das Tempo.

Dafür erhöhte RB kurz vor der Pause den Druck, Xavi Simons scheiterte mit einem Schlenzer an Real-Keeper Andrij Lunin (41.) – nach der anschließenden Ecke schoss Openda nur knapp am Tor vorbei (42.). Der Glaube an die Sensation wuchs bei den Gästen, die heimischen Fans im Bernabeu verabschiedeten ihre Mannschaft mit Pfiffen in die Kabine.

Olmo in der Nachspielzeit an die Latte

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Leipziger das aktivere Team, häufig fehlte beim letzten Pass die Präzision. Real verlor langsam die Nerven, Vinicius Junior hatte Glück, bei einem Griff an den Hals von Willi Orban mit Gelb davon zu kommen (54.).

Die Partie blieb offen, einen Abschluss vom eingewechselten Rodrygo parierte Leipzigs Peter Gulacsi im kurzen Eck (63.). Vinicius machte es wenig später bei einem Konter und nach Pass von Jude Bellingham besser. Doch bei RB kam nach dem Treffer von Orban die Hoffnung zurück. Dani Olmo (90.+2) verpasste mit einem Heber an die Latte den späten Ausgleich ganz knapp.

Alle Tore:

1:0 – Vinicius Jr.

1:1 – Orban

(APA)/Bild: Imago