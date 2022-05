via

via Sky Sport Austria

Atletico hat am Sonntag das Madrider Fußball-Derby gegen Real daheim mit 1:0 gewonnen.

Das Tor beim Sieg gegen den feststehenden Meister erzielte Yannick Carrasco per Foulelfmeter (40.). Damit hat sich Atletico in der Tabelle drei Runden vor Schluss als Vierter bis auf einen Punkt an den FC Sevilla herangeschoben, der davor bei Villarreal nur zu einem 1:1 gekommen war.

ÖFB-Star David Alaba war beim stark rotierenden Meister wegen seiner Muskelprobleme bei Real nicht dabei.

(APA)/Bild: Imago