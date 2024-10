Red Bull BassLine in der Wiener Stadthalle: Titelverteidiger Zverev führt das LineUp an

Turntables meet Tennis! Das innovative Tennis-Turnier Red Bull BassLine gastiert am Freitag, den 18. Oktober 2024, wieder in Wien. In diesem Jahr schlagen die Tennis-Stars zum ersten Mal in der Geschichte des Tie-Break-Turniers in der Wiener Stadthalle auf – und der erste Tennis-Topstar ist bereits fixiert: Vorjahressieger Alexander Zverev will seinen Red Bull BassLine Titel verteidigen.

Wien freut sich auf die Tennis-Party des Jahres! Am Freitag, den 18. Oktober 2024, startet um 19.00 Uhr die vierte Ausgabe von Red Bull BassLine – und feiert eine Premiere. Zum ersten Mal schlagen die internationalen Tennis-Stars am Centercourt der Wiener Stadthalle auf, nachdem die ersten drei Ausgaben am Heumarkt jeweils ausverkauft waren. Sechs der besten Tennisspieler der Welt duellieren sich in einem kurzweiligen Tie-Break-Format in der Wiener Stadthalle. Es ist noch ein streng gehütetes Geheimnis, welche Top-Spieler sich bei Red Bull BassLine 2024 auf den Centercourt wagen. Anführen wird das Feld der Tennis-Topstars die Nr. 3 der Welt und Vorjahressieger Alexander Zverev. Der 27-jährige Deutsche will der erste Spieler in der

Geschichte von Red Bull BassLine werden, der seinen Titel erfolgreich verteidigen kann. Dass das nicht einfach wird, bestätigt ein Blick zurück: Bisher haben sich mit Carlos Alcaraz (2021), Karen Khachanov (2022) und eben Alexander Zverev (2023) drei klingende Namen in die Siegerliste des innovativen Tennis-Spektakels eingetragen – und auch 2024 werden die ATP-Stars alles daran setzen, den Titelverteidiger zu entthronen.

Der Modus

Bei Red Bull BassLine werden sechs Spieler in zwei Dreiergruppen in einem kurzweiligen „Best-of-three“-Tie-Break-Format gegeneinander antreten. Dabei dürfen die Tennis-Fans in der Wiener Stadthalle mitbestimmen, welche Spieler sich in der Gruppenphase gegenüberstehen. Die beiden Gruppensieger bestreiten das Finale. Wer zuerst fünf Punkte hat, gewinnt den Satz. Das verstärkt die Dynamik von Red Bull BassLine ebenso wie die Regel, dass es keinen Unterschied von zwei Zählern gibt – sprich: Wer bei 4:4 den nächsten Punkt zum 5:4 macht, hat den Durchgang gewonnen. Das Format von Red Bull BassLine ist interaktiv, auf Schiedsrichter:innen wird verzichtet. Dazu wird die Aufgabe der Linienrichter:innen durch das „Electronic Line Calling“ übernommen.

Moderator:innen holen zwischen den Punkten Stimmen der Teilnehmer ein, die sich auch in der Athletenzone auf Ergometern auf ihre nächsten Einsätze vorbereiten. Dazu wird DJ in-style ganz im Sinne der Stars und Fans mit heißen Rhythmen die Stimmung anheizen. Insgesamt dauert das gesamte Turnierprogramm vom ersten Aufschlag bis zur Entscheidung im Finale rund drei Stunden.

Hier kann man sich noch Tickets für Red Bull BassLine sichern: redbull.com/bassline

Quelle: Presseaussendung zweibaum.at

Beitragsbild: © Mirja Geh