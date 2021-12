Red Bull mit Überraschung? Neuer Motor für Verstappen wohl Thema

via

via Sky Sport Austria

Der WM-Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton wird immer dramatischer. Am Sonntag duellieren sich die beidem zum vorletzten Mal in dieser Saison beim Grand Prix von Saudi-Arabien (ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport F1). Dabei könnte Red Bull für eine faustdicke Überraschung sorgen.

Das letzte Mal als Verstappen einen neuen Motor bekommen hat, war beim Grand Prix von Russland. Damals fuhr er mit dem neuen Aggregat vom letzten Platz noch bis auf Rang zwei vor. Seit diesem Rennen gab es für ihn aber keine neue Antriebseinheit.

Anders als bei WM-Rivale Hamilton. Ihm baute Mercedes beim Rennen in Brasilien einen neuen Motor ein. Den hat man dann gleich in Katar wieder geschont, um ihn jetzt wieder einzusetzen. Niemand im F1-Lager hatte diese Leistungsexplosion des schwarzen Boliden in Interlagos erwartet. Aber auch bei Red Bull scheint man sich jetzt Gedanken über einen ähnlichen Coup zu machen.

Schwierige Entscheidung für Red Bull

Wie motorsport.com Italia berichtet, würden angeblich die Honda-Ingenieure auch einen neuen Motor für den Niederländer bereitstellen wollen. Sie hätten diese Kursänderung zwar lieber schon in Katar durchgeführt, weil Verstappen bei der Rennpace wohl auch von noch weiter hinten Zweiter geworden wäre. Allerdings habe Helmut Marko schon vorher klar gemacht, dass man eher mit dem alten Motor weiterfahren wolle.

Vorteile würde ein frisches Aggregat natürlich mitbringen. Das Team aus Milton Keynes könnte seinem Nummer-Eins-Fahrer mehr Leistung freischalten. Somit wäre Verstappen dann schneller als mit dem Alten. Außerdem ist der Streckenverlauf in Dschidda ziemlich schnell. Das bedeutet, dass es hier vor allem die Antriebspower ankommen könnte. Dann würde man Hamilton rein von der Leistung her wohl auf Augenhöhe begegnen.

Physischer und psychischer Vorteil im Titel-Duell?

Allerdings würde ein Motorenwechsel auch eine Strafversetzung nach sich ziehen. In der entscheidenden Phase des Titel-Fights wohl nicht besonders ratsam. Verstappen müsste sich erst mal durch das Fahrerfeld kämpfen. Auf der recht engen Strecke in Dschidda lauert dann erhöhte Unfallgefahr.

Vielleicht hätte man bei Red Bull mit dieser Überraschung aber auch einen psychischen Vorteil gegenüber Mercedes. Zum ersten Mal seit Jahren wird das Weltmeister-Team von einem anderen Konstrukteur so lange herausgefordert wie jetzt von Red Bull und Honda. Toto Wolff sah man schon das ein oder andere Mal den enormen Druck an, unter dem er steht. Ein neuer Motor bei Red Bull könnte ihm und Hamilton möglicherweise zusätzliche Sorgenfalten bereiten.

Verstappen führt die WM zwar an, aber…

Die waren während der Saison aber schon größer, nämlich als Verstappen 32 Punkte Vorsprung auf den Engländer hatte. Diesen Rückstand holte Hamilton auf und war zwischenzeitlich sogar wieder WM-Führender. Zwei Rennen vor Schluss steht er aber bei 343,5 Zählern, sein Kontrahent hat acht Punkte mehr.

Das Problem für den Führenden? Die letzten beiden Rennen hat Hamilton gewonnen. Das Momentum ist auf Mercedes‘ Seite. Ein neuer Motor könnte dem entgegenwirken, muss er aber nicht. Der Niederländer ist der Gejagte, der Engländer der Jäger. Ob die Motor-Überraschung von Red Bull überhaupt wirklich kommen wird, bleibt abzuwarten.

Eins ist aber trotzdem schon jetzt sicher: Die WM bleibt unfassbar spannend und eigentlich darf sich keiner von beiden einen Fehler erlauben. Ob es schon in Saudi-Arabien zu einer Entscheidung kommen wird? Ende offen.

(skysport.de) / Bild: Imago