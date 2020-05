via

via Sky Sport Austria

Am vergangenen Wochenende hätte in Zandvoort erstmals seit 1985 (Sieger: Niki Lauda) wieder der Grand Prix der Niederlande stattfinden sollen. Red Bull Racing hat bereits im Jänner in der Niederlande gedreht und diese Bilder produziert!

Verstapppen dreht erste Runden in Zandvoort