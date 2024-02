Salzburg gegen Sturm heute live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Der brisante Start ins Jahr 2024: Salzburg gegen den SK Sturm am Freitag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Marc Janko begrüßen die Sky Zuseher:innen ab 19:30 Uhr aus der Mozartstadt

Marc Janko ist neben David Eder auch als Co-Kommentator im Einsatz

Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga seht ihr mit dem Sky X-Traumpass!

Nach rund zwei Monaten Pause rollt in der 50. Saison der ADMIRAL Bundesliga ab Freitag wieder der Ball. Zum Auftakt wartet das Duell um die Tabellenführung live & exklusiv bei Sky Sport Austria auf die Fans.

Das heiße Liga-Comeback mit Salzburg – SK Sturm am Freitag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Spannender könnte das Liga-Jahr 2024 nicht starten. Am Freitag kommt es zum Spitzenspiel der beiden österreichischen Top-Teams. Meister gegen Cup-Sieger, Erster gegen Zweiter, Salzburg gegen den SK Sturm. Die Ausgangslage ist klar: Gewinnen die Grazer, gehen sie als Tabellenführer in die letzten Spiele des Grunddurchgangs. Kann die Ilzer-Elf zum ersten Mal seit 2020 wieder ein Liga-Spiel in der Mozartstadt für sich entscheiden? Ab 19:30 begrüßen Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Marc Janko, der das Topspiel an der Seite von David Eder als Co-Kommentator begleiten wird, die Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 9. Februar 2024

19:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Marc Janko

Kommentator: David Eder

Samstag, 10. Februar 2024

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Sonntag, 11. Februar 2024

13:30 Uhr:

RZ Pellets WAC – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

LASK – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: GEPA