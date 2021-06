Red Bull Salzburg gewinnt Testspiel gegen Olympiakos

Red Bull Salzburg hat am Dienstag den griechischen Fußball-Meister Olympiakos Piräus in einem Testspiel in Kirchdorf mit 3:0 besiegt.

Für die Tore sorgten Zlatko Junuzovic (33.), der argentinische Neo-Mittelfeldspieler Nicolas Capaldo (35.) und Karim Adeyemi (67.). Für Österreichs Double-Champion gab es aber auch schlechte Nachrichten, schied doch Stürmer Sekou Koita schon in der ersten Hälfte mit einer Knieverletzung aus.

Der 21-Jährige aus Mali wurde ins Krankenhaus St. Johann gebracht. “Die Verletzung von Sekou Koita schmerzt uns extrem. Jetzt müssen wir schauen, was die Untersuchungen bringen. Aber es sieht leider nicht gut aus”, sagte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle. Noch nicht ins Trainingslager eingerückt sind bisher Mohamed Camara (leicht kränklich), Enock Mewpu und Patson Daka (Vertragsgespräche) sowie Kamil Piatkowski und Andreas Ulmer (beide Urlaub nach der EM).