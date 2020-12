Der EC Red Bull Salzburg hat für die weitere Eishockey-Saison den kanadischen Stürmer David McIntyre verpflichtet. Der 33-Jährige war schon in den vergangenen sechs Jahren in Europa engagiert, zuletzt vergangene Saison beim HC Lugano. 2011 hatte er sieben Spiele in der NHL für Minnesota Wild absolviert, davor und danach spielte McIntyre in der unterhalb der Topliga angesiedelten AHL. In den vergangenen Monaten trainierte er daheim in Ontario.

