Red Bull Salzburg und LASK reagieren auf Super-League-Beschluss

Nach der österreichischen Fußball-Bundesliga haben auch die ersten Vereine das Super-League-Urteil kommentiert.

Sowohl Red Bull Salzburg als auch der LASK bekräftigten, weiter als Teil der European Club Association (ECA) mit der UEFA und FIFA zu kooperieren.

Das Statement von Red Bull Salzburg

ä „ “ : Der FC Red Bull Salzburg bekräftigt die Position, dass… pic.twitter.com/RaTHGHeRrU — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 21, 2023

Meister Salzburg schreibt in seinem Statement außerdem: „Wir sehen in diesem Urteil des europäischen Gerichtshofs aktuell lediglich eine Legitimierung, jedoch keine zwangsläufige Einführung der Super League, die wir als Klub in keiner Weise befürworten.“

Das Statement des LASK

Klub-Statement zum Urteil des EuGH in Bezug auf das Super-League-Projekt: https://t.co/3dJKO1X1w4 pic.twitter.com/zFrKY6a2nD — LASK (@LASK_Official) December 21, 2023

Der LASK schreibt: „Der LASK hat das heutige Urteil durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Bezug auf die sogenannte Super League zur Kenntnis genommen. Wir möchten klarstellen, dass dies keineswegs das Super-League-Projekt befürwortet oder gutheißt.“

(Red.)

Bild: GEPA