Salzburg verpflichtet Liverpool-Talent Clark

Vizemeister Red Bull Salzburg hat sich beim FC Liverpool bedient und Mittelfeldspieler Bobby Clark verpflichtet. Der 19-Jährige gilt in England als großes Talent und unterschreibt in Salzburg einen Vertrag bis 2029.

Dabei greifen die Salzburger für Clark offenbar tief in die Tasche: Die Mozartstädter überweisen zwischen elf und zwölf Millionen Euro nach Liverpool. Für die Profimannschaft der „Reds“ absolvierte Clark in der vergangenen Saison nur 94 Minuten. Zudem kommen fünf Einsätze im FA Cup und in der Europa League.

Clark folgt damit seinem Ex-Coach Pepijn Lijnders aus Liverpool nach Österreich und wird mit der Rückennummer 10 auflaufen, die zuletzt Luka Sucic in Salzburg trug.

„Bobby Clark ist ein hochtalentierter Spieler mit enorm viel Potenzial, der aufgrund seiner Fähigkeiten die Qualität bei uns weiter steigern wird. Er hat einen großen Teil seiner Ausbildung beim FC Liverpool erhalten, dort auch schon in der ersten Mannschaft gespielt und kennt unseren Trainer deshalb gut. Das hat sicher dazu beigetragen, dass es uns gelungen ist, Bobby zum FC Red Bull Salzburg zu holen“, sagte Salzburg-Sportdirektor Bernhard Seonbuchner.

„Ich freue mich sehr über diesen Karriereschritt und kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen. Für mich ist das der perfekte Sprung zum perfekten Klub. Ich habe bei Liverpool gesehen, welche Spieler hier in Salzburg entwickelt wurden, wie zum Beispiel Sadio Mane oder Dominik Szoboszlai, die eine große Inspiration für mich waren. Und man weiß, welche Möglichkeiten junge Spieler hier haben. Auch Pep Lijnders, den ich ja von Liverpool kenne und der hier Trainer ist, hatte Einfluss auf meine Entscheidung“, sagte Clark zu seinem Wechsel.

We are seated. 🤝 pic.twitter.com/QE9EmYqLD0 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 22, 2024

Bild: Imago