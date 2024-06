Red Bull Salzburg verstärkt sich mit japanischem Teamspieler

Der FC Red Bull Salzburg hat sich mit dem japanischen Mittelfeldspieler Takumu Kawamura verstärkt.

Der 24-Jährige kommt vom japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima unter unterschrieb beim Fußball-Vizemeister einen Vierjahresvertrag. Kawamura, der heuer im Nationalteam debütiert hat, ist nach Alex (2007), Tsuneyasu Miyamoto (2007-2009), Takumi Minamino (2015-2020) und Masaya Okugawa (2015-2021) der fünfte Japaner bei den Roten Bullen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner: „In der Zusammenarbeit mit Spielern aus Japan haben wir ja schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wir sind überzeugt, dass es mit Takumu Kawamura ebenso sein wird. Er ist einer von ganz wenigen japanischen A-Teamspielern, die zuletzt noch in ihrer Heimat im Einsatz waren. Mit seinen 24 Jahren verfügt er zudem schon über einiges an Erfahrung. Ein zusätzlicher positiver Aspekt ist, dass er im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist und trotz seiner eher defensiven Ausrichtung in Japan durchaus torgefährlich war.“

Takumu Kawamura: „Als ich erstmals vom Interesse des FC Red Bull Salzburg gehört habe, habe ich sofort mit Takumi Minamino Kontakt aufgenommen, um mehr zu erfahren. Er hat mir nur Gutes vom Klub und auch vom Leben in Salzburg gehört. Mein Ziel hier ist einfach formuliert: Ich möchte so viele Spiele wie möglich gewinnen und so viele Titel wie möglich holen. Dazu möchte ich mit all meiner Kraft beitragen.“

(APA/FC Red Bull Salzburg)

Beitragsbild: Imago