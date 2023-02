Red Wings bauen Siegesserie mit Erfolg in Calgary weiter aus

via

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat seine Siegesserie mit den Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter ausgebaut. Das Team des Verteidigers setzte sich bei den Calgary Flames mit 5:2 durch und feierte den fünften Sieg in Folge. Seider stand rund 21 Minuten auf dem Eis, blieb jedoch ohne Torbeteiligung. Detroit verbesserte sich in der Atlantic Division auf den fünften Rang.

Goalie Philipp Grubauer fuhr mit den Seattle Kraken ebenfalls ein Erfolgserlebnis ein. Nach zuletzt einer Niederlage bezwang Seattle die Philadelphia Flyers mit 6:2. Grubauer stand die komplette Partie auf dem Eis und wehrte 17 Schüsse auf sein Tor ab. Seattle ist weiterhin auf Platz zwei der Pacific Division und liegt damit auf Play-off-Kurs.

Nico Sturm hingegen musste mit den San Jose Sharks eine Niederlage einstecken. Das Team des 27-Jährigen verlor bei den Vegas Golden Knights trotz Führung mit 1:2, der entscheidende Treffer fiel in der letzten Spielminute. Für San Jose war es die zweite Pleite nacheinander.

VIDEO-Highlights der NHL

Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens 6:2

Seattle Kraken – Philadelphia Flyers 6:2

Vegas Golden Knights – San Jose Sharks 2:1

Washington Capitals – Florida Panthers 3:6

St. Louis Blues – New Jersey Devils 4:2

Nashville Predators – Boston Bruins 0:5

Columbus Blue Jackets – Winnipeg Jets 3:1

