Red Wings und Kasper behaupten Divisionsführung

Die Detroit Red Wings von Eishockey-Export Marco Kasper haben in der Profiliga NHL ihre Führung in der Atlantic Division behauptet. Das Team aus dem US-Staat Michigan setzte sich am Sonntag zu Hause gegen die Toronto Maple Leafs mit 3:2 nach Verlängerung durch. Für Detroit war es der vierte Sieg in den jüngsten fünf Partien, drei davon gelangen in der Overtime. In ihrer Division liegen die Red Wings nun zwei Punkte vor dem ersten Verfolger Tampa Bay Lightning.

Das Goldtor für Detroit gelang dem schwedischen Verteidiger Simon Edvinsson 3:14 Minuten vor Ende der Verlängerung mit einem Rückhandschuss. Stürmer Kasper hält nach 39 Saisoneinsätzen weiter bei drei Toren und zwei Assists. Der 21-jährige Kärntner wartet seit Ende Oktober auf einen Treffer.

(APA) / Bild: Imago