Red Wings verlieren mit Kasper gegen Oilers

Die Detroit Red Wings haben mit Marco Kasper in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eine knappe Niederlage kassiert.

Gegen die Edmonton Oilers mussten sich die Red Wings am Sonntag (Ortszeit) trotz zweimaliger Führung mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Der 20-jährige Kärntner stand in seinem sechsten NHL-Spiel fast 14 Minuten auf dem Eis. Für den Finalisten der Vorsaison avancierte Oilers-Superstar Leon Draisaitl nach 18 Sekunden in der Overtime zum Matchwinner.

Für Draisaitl war es der zweite Treffer des Abends, im Mitteldrittel hatte der Deutsche den 1:1-Ausgleich erzielt (29.). Zuvor hatte J.T. Compher (4.) Detroit in Führung gebracht. Andrew Copp (30.) war ebenfalls für die Red Wings erfolgreich, doch Evan Bouchard (51.) rettete Edmonton im Schlussdrittel in die Verlängerung. Für Detroit war es die fünfte Niederlage im neunten Saisonspiel, die erste nach Verlängerung.

(APA) / Artikelbild: Imago