Referee-Boss Kassai: „Müssen einen Schiedsrichter in der Champions League haben“

Der neue ÖFB-Schiedsrichter-Boss Viktor Kassai stand im Rahmen der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga für ein Interview zur Verfügung.

„Meine ersten Eindrücke sind gemischt, aber das ist normal“, sagte der Ungar. Verbesserungsbedarf sieht Kassai auf alle Fälle: „Wichtig ist, dass wir eine Linie haben und konsequent sind. Deshalb haben wir Schulungen.“

Der 47-Jährige möchte auch die Geschwindigkeit der VAR-Checks beschleunigen. „Wir müssen schneller sein, das ist klar. Daran arbeiten wir auch“, meinte Kassai. Zudem forderte der ehemalige Weltklasse-Schiedsrichter „mehr Respekt“ für Unparteiische.

International pfeifen soll ein österreichischer Schiedsrichter „in einigen Jahren“. Aufhorchen ließ Kassai mit einer weiteren Aussage: „Wir müssen einen Schiedsrichter in der Champions League haben.“ Außerdem will er in den nächsten Jahren neue Talente rekrutieren, um einen größeren Pool an Referees zu haben.

(Red.)