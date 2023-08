Referee-Kampagne: UEFA hofft auf 40.000 neue Schiedsrichter pro Jahr

Mit Männer-WM-Schiedsrichterin Stéphanie Frappart und dem englischen Top-Referee Michael Oliver als Werbefiguren will die UEFA den Schiedsrichter-Mangel in ganz Europa bekämpfen.

Pro Saison sollen 40.000 neue Unparteiische gewonnen werden, kündigte der Fußball-Kontinentalverband am Mittwoch in Monaco an.

Diese Anzahl fehle, um den Spielbetrieb in unteren Ligen sicherzustellen, merkte UEFA-Schiedsrichter-Chef Roberto Rosetti bei der Vorstellung des Programms „Be a referee“ („Sei ein Schiedsrichter“) an. „Es ist für den Lebensnerv des europäischen Fußballs von entscheidender Bedeutung“, sagte der Italiener. Laut Rosetti würden die nationalen Verbände auch angehalten, ehemalige Spieler für die Rolle als Referees zu gewinnen.

(APA).

Beitragsbild: Imago.