Regenchaos in Österreich: So sieht es an den Bundesliga-Standorten aus

Im Vorfeld der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga sind alle Augen auf den Wetterbericht gerichtet.

Am Samstag und am Sonntag stehen jeweils drei Partien auf dem Programm. Am Freitagnachmittag sind noch keine Spielverschiebungen konkret absehbar. Sky hat sich dennoch bei den Vereinen, die am Wochenende ein Heimspiel austragen, umgehört.

Der Status quo der Samstagspartien

Red Bull Salzburg – Austria Klagenfurt (ab 16:15 Uhr live auf Sky)

In Salzburg ist sehr viel Regen angesagt – ob es zu einer Absage kommt, ist aktuell nicht absehbar. Laut Vereinsangaben wird Schiedsrichter Petru Ciochirca am morgigen Samstag entscheiden, ob der Platz bespielbar ist. Grundsätzlich sei das Entwässerungsverfahren in der Red Bull Arena gut.

Von einer möglichen behördlichen Spielabsage hat der Verein aktuell noch nichts gehört.

Wolfsberger AC – SK Rapid (ab 16:15 Uhr live auf Sky)

Beim Wolfsberger AC ist man zuversichtlich, dass die Partie gegen Rapid stattfinden kann. Laut Vereinsangaben hat der Regen im Lavanttal nachgelassen, dementsprechend steht einer Austragung nichts im Weg.

Dennoch soll es am heutigen Freitag noch eine Platzkommission bzw. Platzbegehung stattfinden. Eine finale Entscheidung soll es erst morgen geben. Der SK Rapid reist heute wie geplant von Wien aus an, da der Klub davon ausgeht, dass morgen ganz normal gespielt wird.

Blau-Weiß Linz – LASK (ab 16:15 Uhr live auf Sky)

Blau-Weiß Linz möchte das Derby unbedingt austragen – auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das Stadion ist ausverkauft und der Verein möchte die geplanten Einnahmen nicht verlieren.

Seit Freitag liegt eine Plane auf den Platz, um den Regen möglichst fernzuhalten.

Der Status quo der Sonntagspartien

GAK – SCR Altach (ab 13:30 Uhr live auf Sky)

Die Stadionverwaltung in Graz ist am Freitagvormittag optimistisch, dass das Spiel gegen Altach ausgetragen werden kann. Anmerkung: Die Merkur Arena gehört der Stadt Graz, von Vereinsseite wurden bisher keine Bedenken gemeldet.

TSV Hartberg – WSG Tirol (ab 13:30 Uhr live auf Sky)

In Hartberg ist man am Freitag zuversichtlich, dass das Match am Sonntag stattfinden kann. Laut Klubangaben gibt es aktuell keine Probleme. Demnach regnet es in der Oststeiermark leicht, aber der Platz ist zu 100% bespielbar.

Dennoch ist fraglich, was ab Samstagabend passiert.

Austria Wien – Sturm Graz (ab 16:30 Uhr live auf Sky)

Bei der Wiener Austria lautete der Stand der Dinge am Donnerstag, dass die Partie gegen Meister Sturm Graz ausgetragen werden kann.

Am Freitag ist der Verein weiterhin guter Dinge, auch wenn die Fragezeichen größer werden: Wenn sich die Regenlage nicht verbessert, wird der Platz am Sonntag nicht bespielbar sein.

