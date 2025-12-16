Regensburger Teamarzt erhält FIFA Fair Play Award

Andreas Harlass-Neuking erhielt den Preis, da er vor dem Zweitliga-Gastspiel der Regensburger beim 1. FC Magdeburg im April einen Fan im Heimblock reanimiert hatte. Der Facharzt, seit 1995 für den SSV im Einsatz, habe danach zudem „sichergestellt, dass der Magdeburger Fan stabil genug war, um in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht zu werden“, hieß es in der FIFA-Mitteilung.

„Herzlichen Glückwunsch an Herrn Dr. Andreas Harlass-Neuking zum Gewinn des FIFA-Fair-Play-Preises 2025 für Ihr geistesgegenwärtiges und schnelles Handeln, mit dem Sie während eines Spiels der 2. Bundesliga das Leben eines Fans des 1. FC Magdeburg gerettet haben“, schrieb FIFA-Präsident Gianni Infantino bei Instagram: „Ihre Sportlichkeit, Selbstlosigkeit und Nächstenliebe spiegeln die besten Aspekte unseres schönen Sports wider.“

(SID) / Artikelbild: Imago