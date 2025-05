Regionalliga-Titel perfekt: Hertha Wels steigt in die 2. Liga auf

Der FC Hertha Wels gibt kommende Saison sein Debüt in der ADMIRAL 2. Liga. Die Oberösterreicher setzten sich am Samstag in der Regionalliga Mitte bei den Jungen Wikingern Ried 2:1 durch und vergrößerten den Vorsprung auf den ersten Verfolger drei Runden vor Schluss auf neun Punkte.

Da die Welser das direkte Duell mit Union Gurten, das am Freitag gegen das zweite Team des WAC 1:3 verloren hatte, für sich entschieden haben, können sie nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.

Bei den Welsern fungiert der bundesligaerprobte Markus Lackner als Kapitän. In der Regionalliga West liegt der SV Austria Salzburg vier Runden vor Schluss sechs Punkte vor dem SC Imst voran. Beide Teams spielten am Samstag nur Unentschieden. In der Regionalliga Ost kamen die Young Violets Austria Wien bei Union Mauer über ein 1:1 nicht hinaus und sind damit weiter nur Vierter. Die zweite Mannschaft der „Veilchen“ (49 Punkte) müsste in den letzten drei Runden den Sprung unter die Top zwei schaffen, um noch aufsteigen zu dürfen. Derzeit sind den Wienern SR Donaufeld (54), FC Marchfeld Donauauen (52) und der SC Neusiedl am See (52) an Punkten voraus. Das Trio hat aber keine Lizenz für die 2. Liga.

(APA) Foto: GEPA