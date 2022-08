via

via Sky Sport Austria

Fußball-WM-Teilnehmer Marokko hat am Mittwoch mit Walid Regragui einen neuen Teamchef verpflichtet.

Der Vertrag des früheren marokkanischen Nationalspielers läuft bis zur WM 2026. Der 46-Jährige hatte im Mai Wydad Casablanca zum Titel in der afrikanischen Champions League geführt, nun ersetzt er den vor einigen Wochen entlassenen Vahid Halilhodzic. Bei der WM in Katar spielt Marokko in der Gruppe F gegen Vizeweltmeister Kroatien, den Weltranglistenzweiten Belgien und Kanada.

