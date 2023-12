Regular Season Game in Brasilien: NFL erobert nun auch Südamerika!

Zusätzlich zu den Gastspielen in England und Deutschland trägt die NFL in der kommenden Saison auch eine Partie des Grunddurchgangs in Brasilien aus.

Wie NFL-Boss Roger Goodell am Mittwoch in Dallas mitteilte, wird die Corinthians Arena in Sao Paulo Austragungsort des ersten NFL-Spiels in Südamerika. Welche beiden Football-Teams antreten werden ist noch unklar. Wahrscheinlich ist eine Beteiligung der Miami Dolphins als einziges Team mit Marketing-Rechten in Brasilien.

(APA)

Beitragsbild: Imago