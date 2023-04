Reifeltshammer selbstkritisch: „Habe viele Fehler in der Transferpolitik gemacht“

via

via Sky Sport Austria

Thomas Reifeltshammer kritisierte nach der 1:3-Niederlage gegen den TSV Hartberg die Mannschaft hart und musste sich auch von den eigenen Fans „Vorstand raus“-Rufe anhören. Der Sportdirektor der Rieder zeigt sich am Freitagabend im Sky-Interview äußerst selbstkritisch.

„Ich glaube, dass ich heuer viele Fehler gemacht habe in der Transferpolitik und uns ist nicht alles gelungen im Team. Das sind Dinge, aus denen man lernt und in Zukunft besser machen muss“, so der Sportdirektor der SV Ried.