Reifeltshammer über die vielen Trainerwechsel in Ried: „Haben auf neue Impulse gehofft“

Der sportliche Leiter der SV Ried, Thomas Reifeltshammer, hat bei „Talk und Tore“ über die zahlreichen Trainerwechsel bei den Innviertlern in den letzten zwei Jahren gesprochen.

Der 34-Jährige sagte: „Beim ersten Trainer, Andreas Heraf, war eine Situation, wo Andi auf uns zugekommen ist und in der Form nicht mehr weitermachen konnte. Hier waren uns als Verein die Hände gebunden. Dann ist eine Situation eingetreten, wo sehr viele Trainerwechsel gewesen sind in den letzten Jahren, was für Spieler nie angenehm ist. Mit Robert Ibertsberger und Christian Heinle waren zwei Trainer am Werk, wo man gesagt hat, man trennt sich. Als Vereinsverantwortlicher hat man dann nicht mehr die Mittel. Ein Mittel ist der Trainerwechsel. Das war letztes Jahr bei Robert Ibertsberger so und jetzt auch bei Christian Heinle.“

Über Maximilian Senft meinte er: „Ich bin zu 100% von ihm überzeugt. Es war eine mutige Entscheidung, aber wir sind völlig von dieser Entscheidung überzeugt gewesen. Er hat auch Mut, wenn er junge Spieler reinwirft, weil er von der Qualität dieser Spieler überzeugt ist.“