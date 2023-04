Die SV Ried ist aktuell Schlusslicht in der ADMIRAL Bundesliga. In der 24. Runde gab es im Kellerduell gegen den TSV Hartberg eine 1:3-Niederlage, in der 25. Runde dank einer stark verbesserten Leistung ein 1:1-Remis gegen die WSG Tirol (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Ried-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer äußert sich bei „Talk und Tore“ zur Leistung seiner Mannschaft in dem Duell gegen die Tiroler.