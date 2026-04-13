Rossi Canucks-Matchwinner – Reinbacher-Assist bei NHL-Debüt für Montreal Canadiens

Marco Rossi ist am Sonntag in der National Hockey League zum Matchwinner für die Vancouver Canucks avanciert. Der 24-jährige Vorarlberger hatte zehn Sekunden vor dem Ende der Verlängerung mit einem Schuss ins kurze Eck Erfolg und fixierte damit den 4:3-Sieg bei den Anaheim Ducks. Rossi steuerte auch einen Assist bei. Eine Torvorlage verbuchte auch der 21-jährige David Reinbacher bei seinem Debüt in der NHL im Dress der Montreal Canadiens beim 4:1 bei den New York Islanders.

Rossi überraschte in einer Powerplay-Situation Anaheims Goalie mit einem Flachschuss und traf damit im zweiten Spiel in Folge. Für den ÖEHV-Akteur war es der zwölfte Saisontreffer und der 22. Assist für das zwischenzeitliche 2:1 von Jake DeBrusk im 48. Spiel. Nach der Partie wurde er als drittbester Spieler bezeichnet. Play-off-Chancen haben die Kanadier aber schon lange keine mehr.

Reinbacher profitierte von Dobson-Verletzung

Montreal hingegen hat das Ticket für die K.o.-Phase schon sicher. Reinbacher durfte aufgrund einer Verletzung von Noah Dobson kurzfristig erstmals NHL-Luft schnuppern. Der vom in der American Hockey League (AHL) tätigen Farmteam Laval Rocket hochgezogene Verteidiger bereitete das 3:0 durch Alex Newhook mit vor. „Es ist so gelaufen, wie man sich einen Traum vorstellt, ich bin einfach nur glücklich, dass ich mit den Jungs spielen und einen Sieg holen durfte“, sagte Reinbacher.

Die Unterschiede zur AHL seien deutlich gewesen. „Es ist alles schneller, die Spieler sind besser und jeder weiß ganz genau, was zu tun ist“, schilderte der Vorarlberger. Die Jungs hätten ihn jedenfalls super aufgenommen und viel geholfen. Die Spielzeit von 11:17 Minuten, in der er auch zweimal aufs Tor schoss, sei nicht die längste gewesen. „Es war aber gut, einmal den Fuß in die Tür zu bekommen“, betonte Reinbacher.

„Harter Weg bis hierher“

2023 wurde er von den Kanadiern im Draft an der fünften Position ausgewählt. Auch verletzungsbedingt hatte er länger als erhofft auf seinen NHL-Premierenauftritt warten müssen. „Es war ein harter Weg bis hierher. Jetzt gilt es zu lernen und noch härter zu arbeiten, um einen fixen Platz hier zu bekommen“, sagte Reinbacher. In den Tagen zuvor hatte er jeweils noch für Laval gespielt, für diesen Club hält er in dieser Saison bei fünf Toren und 19 Vorlagen.

„Ich glaube nicht, dass ein drittes Spiel in drei Nächten für einen so jungen Spieler zu viel ist“, sagte Canadiens-Trainer Martin St. Louis über Reinbacher. Zumal es klar gewesen sei, dass er nicht gleich sehr viel Spielzeit bekommen werde. „Wir wissen, dass David Gelassenheit besitzt, und ich glaube, je mehr man in dieser Liga spielt, desto gelassener wird man.“

(APA) / Beitragsbild: Imago