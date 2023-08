Reinbacher bester Nachwuchsspieler in der Schweiz

Das österreichische Eishockey-Talent David Reinbacher ist zum besten Nachwuchsspieler in der Schweiz gewählt worden. Der 18-jährige Vorarlberger, der in der vergangenen Saison für den EHC Kloten gespielt hat, wurde am Freitag bei den Swiss Ice Hockey Awards in Solothurn als Youngster des Jahres geehrt.

Der Verteidiger hat in dieser Saison im ÖEHV-Nationalteam debütiert, an der WM teilgenommen und ist beim NHL-Draft von den Montreal Canadiens an Nummer fünf gewählt worden.

