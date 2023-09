Reinbacher feiert Montreal-Debüt in NHL-Vorbereitung

Eishockey-Jungprofi David Reinbacher ist in der Vorbereitung auf die neue NHL-Saison erstmals für die Montreal Canadiens zum Einsatz gekommen. Bei einer 3:6-Niederlage gegen die Buffalo Sabres im Rahmen der sogenannten „Prospects Challenge“ war der 18-jährige am Freitag (Ortszeit) Teil des nur mit Nachwuchskräften bestückten „Habs“-Teams. „Es ist eine riesige Ehre, das Habs-Trikot anzuziehen“, sagte der Verteidiger nach seinem ersten Spiel.

„Es wird hart gespielt, es geht um ihre Jobs. Das ist kein Outdoor-Herumskaten an einem Sonntag“, ergänzte Reinbacher, der im Juni von den Montreal Canadiens als Fünfter im NHL-Draft gezogen worden war. In der Vorsaison hatte der Vorarlberger für den EHC Kloten in der Schweiz gespielt und im Dress des österreichischen Nationalteams bei der WM in Finnland sein Talent aufblitzen lassen.

