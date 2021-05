Rekord! 34 Trainer-Wechsel in Süper Lig

In der türkischen Süer Lig ging es in dieser Saison richtig zur Sache! Aber nicht im positiven Sinn,denn mit 34 Trainer-Entlassungen hat die türkische Liga einen neuen Rekord aufgestellt – auf den man nicht sonderlich stolz sein kann. Nahezu alle Vereine im türkischen Oberhaus haben fleißig Trainer wie am Fließband ausgetauscht. Mit insgesamt sechs Entlassungen führt Erzurumspor die traurige Statistik mit großem Abstand an. Die Folge: Der Abstieg.

Im europäischen Vergleich zeigt sich: So schnell kommt keiner an der Süper Lig vorbei. Die Bundesliga (14 Entlassungen), die Premier League (vier) sowie die Serie A und La Liga mit jeweils sieben Entlassungen kommen gemeinsam auf weniger Trainer-Wechsel als die Süper Lig.

Wirklich nachvollziehbare Gründe gibt es für den ständigen Austausch nicht. Als Coach hat man es in der Türkei nicht einfach und oft auch gegen sehr viele Widrigkeiten zu kämpfen. Den meisten Klubs mangelt es schlichtweg an einer professionellen und langfristigen Planung und Vereinsführung.

Bild: Imago