Rekord-Abgang? ÖFB-Angreifer Florucz in Deutschland begehrt

Steht ÖFB-Angreifer Raul Florucz vor einem Wechsel in die deutsche Bundesliga? Nach Informationen des slowenischen Portals „planetnogomet.si“ soll der Hamburger SV Interesse am Profi von Olimpija Ljubljana zeigen.

Dem Bericht zufolge rechnet man bei Olimpija Ljubljana fest mit einem Abgang von Florucz und strebt eine Ablösesumme im Millionenbereich an. Der aktuelle Marktwert des Spielers liegt laut „transfermarkt.at“ bei zwei Millionen Euro. Auch 24-Jährige sieht sich bereit für den nächsten Karriereschritt in eine bessere Liga.

Ljubljana-Geschäftsführer Igor Barisic machte zuletzt auf einer PK deutlich, dass Florucz den Verein für eine Rekordsumme verlassen werde. Interessierte Klubs seien darüber informiert worden, dass Angebote unter fünf Millionen Euro nicht berücksichtigt werden.

Wird Florucz zum Rekord-Abgang?

Ein Verkauf in dieser Größenordnung würde Florucz zum teuersten Transfer aller Zeiten in der slowenischen Liga machen. Neben dem HSV gilt der 1. FC Heidenheim als weiterer Interessent.

Florucz erlernte das Fußballspielen in Oberösterreich und kickte in der Jugend für den LASK, ehe er nach Kroatien zu NK Lokomotiva Zagreb wechselte. Seit 2023 läuft der Flügelstürmer für Olimpija Ljubljana auf und glänzte in der abgelaufenen Spielzeit mit 18 Toren und 13 Assists 42 Pflichtspielen. In der slowenischen Liga wurde er zudem Torschützenkönig.

Im vergangenen März gab Florucz unter Teamchef Ralf Rangnick sein Debüt im ÖFB-Dress. Auch für den vergangenen Juni-Lehrgang wurde er nominiert, musste aufgrund von muskulären Problemen aber frühzeitig abreisen.

