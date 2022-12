Rekord-Aufholjagd nach 0:33 – Vikings besiegen Colts & Raimann

via

via Sky Sport Austria

Die Indianapolis Colts haben in der National Football League (NFL) am Samstag trotz einer 33:0-Pausenführung bei den Minnesota Vikings noch verloren.

Das Team von Left Tackle Bernhard Raimann, der erneut als Starter zum Einsatz kam, musste sich am Ende mit 36:39 nach Verlängerung geschlagen geben. Die Vikings holten alleine im Schlussviertel noch einen 22-Punkte-Rückstand auf und gewannen in der Overtime durch ein Field Goal von Kicker Greg Joseph drei Sekunden vor Schluss.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Damit gelang den „Wikingern“ um Quarterback Kirk Cousins ein historisches Comeback, noch nie holte in der NFL eine Mannschaft einen größeren Rückstand auf. Minnesota sicherte sich damit erstmals seit 2017 wieder den NFC-North-Divisions-Titel und hat damit einen Platz in den Play-offs sicher. Die Colts hingegen können mit nur vier Siegen in 14 Spielen ihre Hoffnungen auf die Postseason begraben.

(APA).

Beitragsbild: Imago.