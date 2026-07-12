Rekord eingestellt! Marquez feiert zehnten Sieg am Sachsenring

Weltmeister Marc Marquez hat am Sonntag beim Grand Prix von Deutschland seinen zehnten MotoGP-Erfolg am Sachsenring eingefahren.

Mit dem ungefährdeten Sieg stellte der Ducati-Pilot den Rekord von Giacomo Agostini für die meisten Siege in der Königsklasse auf einer Strecke ein. Der Italiener hatte auf dem Stadtkurs in Imatra (Finnland) ebenfalls zehnmal triumphiert. Das Podest komplettierte das Trackhouse-Aprilia-Duo Ai Ogura und Raul Fernandez.

In der WM-Gesamtwertung führt weiter Jorge Martin, der hinter KTM-Fahrer Pedro Acosta Rang fünf belegte. Marquez verkürzte den Rückstand auf seinen spanischen Landsmann auf 18 Punkte und darf weiter von der Titelverteidigung träumen. Bereits am Samstag hatte er den Sprint gewonnen. Im Hauptrennen ließ er von der Pole-Position gestartet mit einem Vorsprung von fast zwei Sekunden keine Zweifel aufkommen und dominierte das Geschehen vom Start weg.

Bezzecchi im Qualifying schwer gestürzt

Sein jüngerer Bruder Alex Marquez schied ebenso aus wie Fabio Di Giannantonio, der damit die Chance auf die WM-Führung verpasste. KTM-Pilot Brad Binder musste sich mit Rang zehn begnügen. Nicht am Start stand der frühere WM-Leader Marco Bezzecchi. Der Italiener hatte sich bei einem schweren Sturz im Qualifying das linke Schlüsselbein gebrochen und wurde noch am Sonntag erfolgreich operiert. Wann der Aprilia-Pilot auf die Rennstrecke zurückkehren kann, ist derzeit noch offen.