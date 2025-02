Rekord in Reichweite: ÖFB-Legionär Klarer glänzt auf der Insel

ÖFB-Legionär Christoph Klarer sorgt in dieser Saison mit Birmingham City für Furore auf der Insel. Mit seinem Klub steuert der Verteidiger auf einen Punkterekord in der englischen League One zu.

Der erst vergangene Saison abgestiegene Drittligist hat nach 31 von 46 Ligaspielen stolze 73 Punkte auf dem Konto und führt die Tabelle – bei noch einem Spiel weniger als die Konkurrenz – mit neun Punkten auf die Zweitplatzierten Wycombe Wanderers deutlich an.

Auf den Dritten, bei dem die Ränge der Aufstiegs-Playoffs beginnen, sind es sogar schon zwölf Punkte. Der direkte Aufstieg in die zweite Liga scheint Birmingham und Klarer kaum noch zu nehmen.

Und mehr noch: Der Innenverteidiger könnte mit Birmingham City einen 19 Jahre alten Punkterekord brechen. In der Saison 2005/2006 sicherte sich Reading mit 106 Punkten einst die Bestmarke. Behalten Klarer und Co. ihren Lauf und Punkteschnitt von 2,35 Zählern bei, würden am Ende 108 Punkte und damit auch ein neuer Rekord stehen.

Klarer auf Anhieb Abwehrchef

Bei der Mission Wiederaufstieg von Birmingham spielt Klarer eine tragende Rolle. Stolze 4,25 Millionen Euro ließ sich der Klub, bei dem NFL-Legende Tom Brady Mitbesitzer ist, die Dienste von Klarer kosten. Der gebürtiger Böheimkirchner war vergangenen Sommer selbst gerade mit dem SV Darmstadt aus der deutschen Bundesliga abgestiegen und entschied sich dennoch für einen weiteren Schritt in die Drittklassigkeit.

Bei Birmingham entwickelte sich Klarer auf Anhieb zum Leistungsträger. 39 Pflichtspiele bestritt der 24-Jährige in dieser Saison bereits, ist zudem Abwehrchef und auch Vize-Kapitän. 13-mal trug er in dieser Saison bereits die Kapitänsschleife, davon zuletzt in neun Partien in Serie.

Am Wochenende können Klarer und Birmingham den nächsten großen Schritt Richtung Aufstieg machen. Dann kommt es am Samstag zum Showdown zwischen dem Tabellenführer und Verfolger Wycombe.

Bild: Imago