Rekord-Torschützin beendet ihre Karriere

Nach zumindest 190 Toren hat Christine Sinclair genug: Die 40-jährige Stürmerin gab am Freitag ihren Rücktritt vom kanadischen Frauen-Fußball-Nationalteam mit Jahresende bekannt. Auf der ganzen Welt hat keine andere Spielerin so oft getroffen wie Sinclair. 327 Mal hat sie das Teamdress bisher getragen. „Ehrlicherweise muss man sagen, dass man nicht ewig spielen kann. Es fühlt sich an wie ein guter Zeitpunkt, um einen Schlussstrich zu ziehen“, sagte Sinclair.

Bei den anstehenden Test-Länderspielen gegen Brasilien am 28. Oktober in Montreal und 31. Oktober in Halifax wird sie wohl noch zum Einsatz kommen, zudem dann auch in noch nicht fixierten „Abschiedsspielen“ im Länderspielfenster zwischen 27. November und 5. Dezember. Sinclair wurde 2021 in Tokyo mit dem Nationalteam Olympiasiegerin, sechsmal nahm sie an Weltmeisterschaften teil, mit Rang vier 2003 als Highlight. Ihre Teamkarriere hatte im März 2000 im Rahmen des Test-Turniers Algarve Cup als 16-Jährige begonnen.

Auf Clubebene will die 14-fache kanadische Fußballerin des Jahres weiter für die Portland Thorns spielen. Beim Club der National Women’s Soccer League (NWSL) ist Sinclair Kapitänin, zumindest nächste Saison möchte sie noch auf dem Platz Akzente setzen.

