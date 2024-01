Rekord: Über eine Million Zuschauer bei Handball-EM

Die Europameisterschaft in Deutschland hat einen Zuschauerrekord im Handball aufgestellt und über eine Million Menschen in die Hallen gelockt.

„Mit dem Finaltag werden es insgesamt 1.008.660 Zuschauer in den Hallen gewesen sein. Das ist nicht nur ein Rekord, das ist ein signifikanter Unterschied zu allen Handball-Veranstaltungen vorher“, sagte der Präsident der Europäischen Handballföderation, der Wiener Michael Wiederer, auf der Abschluss-Pressekonferenz am Samstag.

Seit dem 10. Jänner kämpften 24 Mannschaften in 65 Spielen um den EM-Titel, den Frankreich und Dänemark am Sonntag unter sich ausmachen. Spiele fanden in Berlin, Düsseldorf, Mannheim, München, Köln und Hamburg statt. Auch Österreichs Team durfte sich über starke Auftritte freuen.

„Es war ein aufregendes Turnier. Wir stehen mit unserem Produkt Handball genau da, wo wir stehen wollen“, sagte Wiederer. EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner sprach von einer beeindruckenden internationalen Resonanz. Noch nie seien mehr internationale Fans zu einem Handball-Turnier gekommen.

(APA)/Bild: GEPA