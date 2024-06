Rekord! Vinicius Junior zieht mit Messi gleich

Für Vinicius Junior war der Champions League-Finalsieg von Real Madrid gegen Borussia Dortmund gleich doppelt erfolgreich. Der junge Brasilianer traf beim 2:0-Sieg im Londoner Wembley Stadion und egalisierte damit einen Rekord von Lionel Messi.

Der 23-jährige Brasilianer war vor seinem 24. Geburtstag an 22 Toren in der Knock-Out-Phase der Königsklasse direkt beteiligt. Nur Messi hatte ebenfalls 22 Torbeteiligungen vor seinem 24. Geburtstag.

22 – Vinícius Júnior has been directly involved in 22 goals in the knockout stages of the UEFA Champions League (11 goals, 11 assists); the joint-most by any player before turning 24, along with Lionel Messi. Stardom. #UCLfinal pic.twitter.com/UA738iPk5n

— OptaJoe (@OptaJoe) June 1, 2024