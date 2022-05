Rekordablöse: Riga lässt Ex-Austria-Coach Fink ziehen

via

Thorsten Fink verlässt den FC Riga. Der frühere Trainer von Austria Wien steht laut Informationen von „Transfermarkt.at“ vor einer Vertragsunterschrift in Dubai.

Demnach nimmt der Klub eine Ablöse für den Deutschen an, die einen Rekord im lettischen Fußball darstellt. Fink soll in Kürze einen Vertrag bei Al Nasr SC in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnen. Auch seine Assistenten Sebastian Hahn und Nikola Vidovic verlassen den FC Riga und folgen Fink nach Dubai.

